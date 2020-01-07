РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 янв. Дети из Донецкой народной республики 6 января посетили домашний матч хоккейного клуба «Авангард» против казахстанского «Барыса» в Ледовом дворце «Арена «Балашиха», а также встретились с членами мотоклуба «Ночные волки», которые подарили детям новогодние подарки, сообщается на официальной странице администрации Балашихи в Facebook.

Дети из Донецкой народной республики побывали на новогодних каникулах в Московской области. 6 января они посетили Балашиху.

«После игры на площади Ледового дворца «Арена Балашиха» дети встретились с членами мотоклуба «Ночные волки». Байкеры подарили им подарки от президента объединения Александра «Хирурга» Залдостанова»,- говорится в сообщении.

Также детей из ДНР пригласили на ежегодное новогоднее представление «Сказка» в байк-центре в Москве.