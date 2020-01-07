РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В подмосковном Подольске около 15 тысяч верующих приняли участие в рождественских богослужениях, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Как сообщили в управлении по обеспечению общественной безопасности администрации округа, в праздничных рождественских богослужениях ночью (с 6 на 7 января - ред.) приняли участие около 15 тысяч верующих», - говорится в сообщении.

Праздничные богослужения в ночь на вторник проходили во всех православных храмах Подольского благочиния. В кафедральном Троицком соборе служба началась в 1:00. По ее окончании, как и в прошлые годы, для удобства возвращения верующих домой были организованы автобусы от собора (со стороны улицы Февральской) в направлении Кутузова, Юбилейной площади и Силикатной.