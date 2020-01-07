РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. Турнир по футболу «Рождественский мяч - 2020» состоится в подмосковных Люберцах 8 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«8 января состоится турнир по футболу «Рождественский мяч - 2020». В нем примут участие спортсмены 2009 года рождения. Начало игры в 10:00», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом 110, строение 7, стадион «Звезда».

В зимних матчах встретятся пять команд: «Звезда» из Люберец, «Спартак» и «Спартак-2» из Ухты, «Керамик» и «Керамик-2» из Балашихи.