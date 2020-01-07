РИАМО - 7 янв. Пострадавшая при возгорании в бытовках в Раменском округе находится в местной больнице в тяжелом состоянии, сейчас решается вопрос о ее переводе в ожоговый центр Подольска, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

На территории частного тепличного комплекса в самовольно построенных бытовках произошел пожар. В результате возгорания погибли восемь человек, один человек пострадал. По данному факту возбудили уголовное дело. Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

«Она поступила в Раменскую больницу в тяжелом состоянии. Врачи оказали всю необходимую помощь, провели диагностику, ее проконсультировал главный комбустиолог Минздрава Московской области. Пока она в тяжелом состоянии», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас решается вопрос о переводе пострадавшей в ожоговый центр Подольска.

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