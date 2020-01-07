РИАМО - 7 янв. Причиной пожара в бытовках в Раменском округе Подмосковья, в результате которого погибли восемь человек, могла стать неисправность электропроводки, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

По факту смерти восьми человек в результате пожара на территории тепличного комплекса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«По данным следствия, 7 января 2020 года на территории частного тепличного комплекса в селе Малышево Раменского округа произошло возгорание временных самовольно построенных бытовок. В ходе тушения пожара обнаружены тела восьми неустановленных человек, еще один госпитализирован в городскую больницу. По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки», — говорится в сообщении.

На данный момент назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Приняты меры к установлению личности погибших. Устанавливается собственник территории.

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