РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске передали средства гигиены и фрукты к Рождеству солдату, который находится на лечении в военном госпитале округа, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

В Георгиевское сестричество милосердия в Подольске написала Ирина Кузнецова из Тюмени и попросила о помощи.

«Ее сын Володя проходил военную службу в 70 километрах от Подольска, в данный момент находится на лечении в Подольском военном госпитале, где с ним в палате лежат еще трое солдат. Ирина очень попросила, если есть возможность, передать ее сыну средства гигиены, фрукты, соки, а также печенье для ребят, чтобы в праздники им было повеселее. Мы с радостью выполнили эту просьбу, приобрели и передали Володе все необходимое», - говорится в сообщении.

Также волонтеры поздравили солдата с Рождеством и пожелали ему крепкого здоровья.