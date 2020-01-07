РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 янв. Рождественский концерт с колядками, играми и конкурсами провели во вторник юные артисты детского ансамбля народной песни «Ворота» культурно-досугового центра «Подмосковные вечера» подмосковной Балашихи, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Концерт, который во вторник провели для родителей, бабушек и дедушек, начался с обрядовых песнопений, восхваляющих Рождество Христово и щедрых на дары людей.

«Традицию проведения рождественского концерта с задорными песнями-колядками детский фольклорный ансамбль «Ворота» продолжает уже несколько лет. В этом году 7 января мы также подготовили рождественский мини-спектакль и спели поздравительные песни для самых близких: мам, пап, бабушек и дедушек, братьев и сестер, а в ответ дети получили сладкие угощения», - сказала руководитель коллектива Наталья Василаки.

По ее словам, зрители не только радостно улыбались артистам, подпевали и аплодировали, но и приняли участие в большом праздничном хороводе, играх и конкурсах.

«Концерт получился очень семейным, домашним и создал праздничное настроение. Таким образом, мы пытаемся возродить те русские православные традиции, которые, к сожалению, утрачены, чтобы подрастающее поколение как можно больше знало о них через песни, игры, танцы», - заключила Василаки.

Детский фольклорный ансамбль «Ворота» образован в 2016 году и является коллективом-спутником народного коллектива ансамбля русской песни «Купавы». В репертуаре коллектива народные песни разных регионов России, также дети изучают традиции и особенности русской народной культуры. Ансамбль принимает участие в городских праздниках и уже является лауреатом нескольких региональных конкурсов.