РИАМО – 7 янв. Консалтинговое агентство PwC прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики в наступившем году, так, экономика будет расти медленнее средних показателей XXI века на 3,4%, однако «источником оптимизма» для мировой экономики является сфера услуг, сообщает во вторник Газета.ru.

«В наступившем году мировую экономику ожидает «слоубализация» — замедление темпов роста. Также, по мнению специалистов, в мировой торговле появятся сложности для мировых цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции», — говорится в сообщении.

Эксперты считают, что сфера услуг станет «источником оптимизма» для мировой торговли. В этом году показатель экспорта услуг достигнет 7 триллионов долларов. Кроме того, в мире должны создать несколько миллионов новых рабочих мест, при этом в первую очередь – в России.