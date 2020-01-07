РИАМО - 7 янв. В первый день работы фестиваля «Сказочное Рождество» в подмосковной Истре мероприятие посетили более 6,5 тысяч человек, а гостями музея «Новый Иерусалим» стали около 4 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Пространство и территория МВК «Новый Иерусалим» с 6 по 8 января стали центром притяжения для активных жителей Москвы и Московской области. У входа в пространство «Сказочное Рождество» <…> гостей гуляний ждет анимация в виде персонажей сказок А.С. Пушкина», — говорится в сообщении.

На фестивале посетителей ждет огромное количество интерактивных фотозон с элементами анимации, в которых актеры предлагают стать участником той или иной сцены из произведений Пушкина, используя декорацию данной сцены.

Шестого января открылась временная рождественская выставка «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» в музее «Новый Иерусалим». На экспозиции представлены работы художника Валерия Архипова по мотивам произведений Пушкина. На выставке можно увидеть эскизы декораций и костюмов к спектаклям и фильмам, таким как «Сказка о царе Салтане», «Арап Петра Великого», также наряды из коллекции театрального музея имени Бахрушина к сказке «Золотой петушок» и опере Мусоргского «Борис Годунов», предметы сценического облачения Федора Шаляпина для роли Бориса Годунова. Экспозиция будет работать до 12 января.

На фестивале также работают шатер ярмарки «СЫР! ПИР! МИР!», фудтраки с иммерсивными включениями из сказки Пушкина «Сказка о царе Салтане», дизайн-маркет и творческие мастерские. Открыты зоны «Катания в санях да с печкой» и «Катание на паровозиках», работают «Музыкальный салон», «Детский шатер». Кроме того, гости фестиваля могут посмотреть развлекательную программу фолк-коллективов и пиротехническое шоу.

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