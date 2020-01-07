РИАМО - 7 янв. В Подмосковье и Москве 9 января, в первый рабочий день 2020 года, усилится порывистый ветер, ожидаются гололед и гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура ночью составит минус 2 – 0 градусов, днем будет 0 – плюс 2 градуса. Ожидаются осадки. Прогнозируются налипание мокрого снега и гололед. Образуется гололедица.

Порывистый ветер усилится до 17 метров в секунду.

Ранее синоптики объявили «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на 9 января.

В ближайшие 10 дней температура в Москве не опустится ниже минус 5 градусов.