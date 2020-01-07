РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. Жители подмосковных Люберец во вторник смогут поучаствовать в Рождественских гуляниях, которые проходят в парке «Наташинские пруды», сообщила «РИАМО в Люберцах» культорганизатор парков Люберец Анна Кривоноженкова.

«Сегодня у нас прекрасные Рождественские гуляния в городских парках. В парке «Наташинские пруды» проходят различные мастер-классы, и жителей угощают вкусностями. Дед Мороз и Снегурочка придут к деткам, вместе с ними они потанцуют и споют. Приходите к нам в парк, всех ждем. Вся программа продлится до 16:00», - сказала Кривоноженкова.

В завершение программы детям покажут советские мультики.