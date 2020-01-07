РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил жителей Подольска с Рождеством Христовым, он пожелал мира и добра.

«Рождество - один из главных христианских праздников, любимый и почитаемый россиянами. Шестого января 1813 года (25 декабря 1812 года по старому стилю), в канун Рождества, государем Александром I был подписан «Высочайший манифест о принесении Господу Богу благодарения за освобождение России» в войне с Наполеоном. Более века в Рождество отмечали День победы, но в 1917 году после Октябрьской революции эта традиция была отменена. Мы должны знать и помнить историю свой страны, ее славные победы и исторические факты, не допускать искажения и забвения», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он поздравил жителей округа с праздником и пожелал мира и добра семьям, а также благополучия в домах и веры в сердцах.