РИАМО - 7 янв. В Раменском округе Подмосковья возбудили уголовное дело по факту грабежа, сумма ущерба составила более 252 тысяч рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ночью 6 января в полицию обратился мужчина 1957 года рождения. Он рассказал, что вечером 5 января в деревне Лысцево его знакомый избил его, забрал у него мобильный телефон, портмоне с документами и деньгами и похитил автомобиль Renault Logan 2012 года выпуска. Сумма ущерба составила 252,4 тысячи рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1995 года рождения, ранее судимый», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.