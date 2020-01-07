РИАМО – 7 янв. В рождественскую ночь в праздничных мероприятиях в России приняли участие порядка 2,3 миллиона человек, торжественные богослужения прошли в 5,7 тысячи городов и других населенных пунктов сообщается на сайте МВД России.

«В целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности граждан было задействовано более 45,9 тысячи сотрудников МВД России, а также военнослужащие Росгвардии, представители общественных формирований, добровольных народных дружин и работники частных охранных организаций», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что полицейские проверили места проведения торжеств и прилегающие территории. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность дорожного движения у храмов и монастырей.

Волк отметила, что нарушений общественного порядка допущено не было.

Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.