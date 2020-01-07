РИАМО - 7 янв. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за налипания мокрого снега, гололеда, порывистого ветра и гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за налипания мокрого снега и гололеда действует с 21:00 8 января до 21:00 9 января. «Желтый» уровень из-за порывистого ветра объявлен с 21:00 8 января до 09:00 10 января в Москве и с 21:00 8 января до 21:00 9 января в Подмосковье. Предупреждение из-за гололедицы объявлено в области и столице до 12 часов 9 января.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили на территории Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской и Калужской областей.

В Московском регионе 8 января будет облачно, ожидаются небольшие осадки, образуется гололедица. Температура ночью составит минус 2 – 0 градусов, днем – 0 - плюс 2 градуса. 9 января также будет облачно, ожидаются осадки, местами – налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Сохранится такая же температура, как и накануне.

Десятого января будет облачно, местами пройдут небольшие осадки, образуется гололедица. Ночью будет минус 2 – 0 градусов, днем — минус 1 – плюс 1 градус.