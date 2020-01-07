РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. На перекрестке улиц 43 Армии и Ленинградская в подмосковном Подольске во вторник иномарка столкнулась с фурой, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

Авария произошла во вторник в первой половине дня.

«Я проезжал мимо. На перекрестке улиц 43 Армии и Ленинградская увидел аварию – легковой автомобиль (иномарка – ред.) въехал в фуру. Водитель был жив. Я его видел на месте ДТП», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 13:18, на данном промежутке автодороги движение не затруднено.