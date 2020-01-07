РИАМО – 7 янв. Португалец Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус», обошел по количеству хет-триков в клубной карьере форварда «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Газета.ru.

«В матче 18-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» португалец оформил 36-й хет-трик в карьере. В активе Мессии 35 матчей, в которых он забивал по три мяча», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду выходил на поле в 15 матчах. Он забил 13 мячей и отдал две результативные передачи.