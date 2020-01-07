РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 янв. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров поздравил жителей округа с Рождеством Христовым, он пожелал мира и благополучия в семьях.

«Поздравляю жителей Балашихи со светлым праздником Рождества Христова! В этот день я от души желаю всем мира, здоровья, милости Всевышнего, счастья и благополучия в семьях!» – написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Праздничные богослужения прошли во всех православных храмах Балашихинского благочиния в ночь на вторник. В православном храме Святой Троицы – центральном храме Балашихинского благочиния Московской епархии – ночная Божественная литургия началась в 22:45, после чего состоялись утренние службы.

Кроме того, праздничные утренние службы во вторник прошли и в строящемся в микрорайоне Дзержинского главном Князь-Владимирском храме Росгвардии. В этот день также проведут вечерние Рождественские богослужения.