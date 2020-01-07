РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. Спортсмены из люберецкой спортшколы заняли шесть призовых мест на чемпионате Подмосковья по толканию ядра, сообщил председатель спорткомитета администрации городского округа Владимир Сурков.

Чемпионат и первенство Московской области по толканию ядра объединили под одной крышей более 50 спортсменов. Соревнования прошли 6 января в манеже спортивной школы олимпийского резерва в Люберцах.

«Воспитанники люберецкой спортшколы успешно выступили на прошедших чемпионате и первенстве Московской области, среди них один лидер и пять призеров. Поздравляем с победой спортсменов и тренеров и желаем им еще более высоких достижений», - сказал Сурков.

Люберецкие спортсмены заняли следующие места: золото областного чемпионата досталось Валерии Липуновой, серебро оказалось в руках Марии Ефремовой, Анастасии Шкуратовой и Александра Черепанова. Бронзу завоевали Татьяна Зикина и Дарья Неверова.