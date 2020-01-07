РИАМО - 7 янв. В столице в 2019 году комплексно благоустроили 60 улиц, бульваров, переулков и площадей, так, благоустроили Ильинку, площадь Киевского вокзала, переулки в районе Патриарших прудов и другие, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Общая площадь благоустроенных улиц составляет 334,2 гектара, а протяженность — 33,5 километра», — говорится в сообщении.

Так, на Рождественке расширили тротуары, провода и кабельные линии убрали под землю, установили скамейки, урны, навигационные стелы, парковки для велосипедов. Благоустройство также провели на Ильинке и в прилегающих переулках – Никольском, Ипатьевском, Ветошном, Большом Черкасском, Старопанском. На этой территории, чтобы решить транспортную проблему, изменили схему движения.

После благоустройства на Школьной улице она стала полностью пешеходной. Ее замостили белой плиткой, фрагменты исторической брусчатки музеефицировали. На улице установили 145 стилизованных фонарей, 68 лавочек, урн и других малых архитектурных форм. Более 50 малоэтажных домов на улице капитально отремонтируют.

В Зеленограде комплексно благоустроили Центральный проспект: его озеленили, обустроили площадки для отдыха, привели в порядок шесть скверов.

В 2019 году также привели в порядок улицы Жуковского, Макаренко, Чаплыгина, переулки Большой Козловский и Малый Козловский, Большой и Малый Харитоньевские, Огородная Слобода.

В рамках программ «Моя улица» и «Мой район» с 2011 года благоустроили 410 улиц, где уложили 2,5 миллиона квадратных метров гранитной плитки, положили 4,7 миллиона квадратных метров асфальта, установили около 16 тысяч фонарей, отремонтировали свыше 7 тысяч фасадов, 500 километров инженерных сетей, посадили более 14 тысяч деревьев и 287 тысяч кустарников.

Число пешеходов на благоустроенных улицах увеличилось в два-четыре раза, количество кафе и магазинов удвоилось, оборот вырос на 30%. Число туристов в Москве выросло на 8,2 миллиона человек по сравнению с 2010 годом. Благодаря организации парковок пропускная способность улиц выросла на 7%. Кроме того, благодаря проведенным работам освещенность столичных дворов улучшилась в три раза.