В результате пожара в бытовках в деревне Нестерово Раменского округа погибли восемь человек, еще один пострадал.
На месте работают сотрудники Главного следственного управления СК России по Подмосковью, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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В результате пожара в бытовках в деревне Нестерово Раменского округа погибли восемь человек, еще один пострадал.
На месте работают сотрудники Главного следственного управления СК России по Подмосковью, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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