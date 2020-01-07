РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. Дороги к храмам и церквям привели в порядок в городском округе Люберцы, для наведения порядка было задействовано 70 рабочих, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Особое внимание дорожные рабочие уделили обеспечению безопасного проезда к храмам и церквям. Очистили подъездные пути, тротуары и пешеходные дорожки, выполнили обработку противогололедными материалами. Также привели в порядок остановки общественного транспорта», - сказал Ружицкий.

Кроме того, дорожные рабочие ликвидировали ямы на Зенинском шоссе и улице Урицкого. Ямочный ремонт был проведен на площади 11 квадратных метров.