РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия Подольска передали продуктовые наборы трем пожилым подопечным в преддверии Рождества, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

«На днях, в преддверии Рождества, волонтеры Георгиевского сестричества милосердия навестили и поздравили с наступающим праздником трех бабушек. У каждой из них своя история и жизненный опыт. Несмотря на преклонный возраст и непростые судьбы, общаться с ними невероятно легко. Волонтеры принесли домашние эклеры, а также продуктовые наборы», - говорится в сообщении.

Также волонтеры передали пожилым подопечным гостинцы и подарки.