РИАМО - 7 янв. В Москве сняли ограничения движения на двух улицах у храма Христа Спасителя, проезд для транспорта снова открыт, сообщается в официальном Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Движение по улицам Волхонка и Соймоновский проезд открыто», - говорится в сообщении.

В храме Христа Спасителя проходило праздничное богослужение, его проводил патриарх Кирилл.

Также в столице Елоховский проезд перекрыт во вторник до 21:00, движение по нему закроют и с 06:00 18 января до 22:00 19 января.

Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.