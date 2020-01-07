РИАМО - 7 янв. В результате пожара в бытовках в деревне Нестерово Раменского округа погибли восемь человек, еще один пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

В тепличном комплексе в деревне Нестерово произошел пожар. В 05:30 пожар был локализован, в 06:05 - ликвидировано открытое горение. Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работали 31 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России — семь человек и две единицы техники.

«По состоянию на 11:40 во время пожара в Раменском округе восемь погибших и один пострадавший», - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники Главного следственного управления СК России по Подмосковью, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео пожара в деревне Нестерово Раменского округа>>