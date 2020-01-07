РИАМО - 7 янв. Следователи работают на месте пожара в тепличном комплексе в Раменском городском округе, устанавливаются очаг и причины возгорания, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, при пожаре в деревне Нестерово погибли шесть человек.

«Производится осмотр с участием следователей-криминалистов. Устанавливаются очаг и причины возникновения возгорания. Планируются назначение и проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз», — говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео пожара в деревне Нестерово Раменского округа>>