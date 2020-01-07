РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 янв. Библиотекари Мытищ устроили праздничную программу для посетителей городского парка, сообщается в Instagram-аккаунте библиотек городского округа.

«6 января, накануне Рождества, сотрудники МАУК «БИЦ» устроили настоящий «Новогодний переполох» для жителей городского округа Мытищи. Библиотекари перевоплотились в известных литературных героев и устроили праздник для всех, кто посетил в этот день новую открытую площадку в Центральном парке», - говорится в сообщении.

Дети и взрослые с удовольствием пели, плясали, участвовали в играх и фотографировались со сказочными персонажами. Мероприятие состоялось в рамках акции «Зима в Подмосковье».