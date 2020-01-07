РИАМО - 7 янв. На юго-востоке столицы в торговом центре порезали ножом контролера торгового зала магазина, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Преступление было совершено 6 января на улице Люблинская, дом 169, корпус 2. Неизвестный мужчина ударил сотрудника ТЦ ножом. Пострадавшего 1986 года рождения доставили в больницу в 16:16.

«У пострадавшего проникающее колото-резаное ранение груди справа, сквозное ранение верхней доли правого легкого, правосторонний гемоторакс», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».