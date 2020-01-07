РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 янв. Мероприятия для детей пройдут в культурно-информационном центре «Леонидовка» в Мытищах в период с 9 по 14 января, сообщается в Instagram-аккаунте МБУК «КИЦ «Леонидовка».

«9 января 12:00 - квест «В поисках белого кролика», категория 5+. 10 января 12:00 - сказочная викторина «Чудо в новогодней корзинке», категория 4+. 10 января 12:30 - показ мультфильма «Двенадцать месяцев», категория 3+. 11 января 12:00 - опытно-практическая программа «Секреты воды», категория 5+. 14 января 16:00 - игры на улице «Зима в Леонидовке», категория 3+», - говорится в сообщении.

Все мероприятия бесплатные. Культурно-информационный центр расположен по адресу: 2-й Щелковский проезд, дом №7. Телефон: 8(495)583-52-10.