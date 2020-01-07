РИАМО - 7 янв. В рождественскую ночь в столице температура составила всего -2,2 градуса, нынешний праздник занял пятое место среди самых теплых в XXI веке, сообщается на сайте «Метеовести».

Самой теплой с начала века была рождественская ночь 2012 года. Тогда минимальная температура составила +1,2 градуса.

«А ведь не так давно, в 2017 году, в этот день в Москве трещали почти 30-градусные морозы! А всего в этом веке ниже -20 градусов температура воздуха в столице фиксировалась лишь четыре раза, в уже упомянутом 2017-м, а также в 2015, 2003 и 2002 годах», — говорится в сообщении.

В ближайшие 10 дней температура в Москве, по прогнозам, не опустится ниже -5 градусов.