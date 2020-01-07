РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. Активисты Подольска будут убирать мусор вдоль русла реки Пахры в парке имени Талалихина 8 и 10 января, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие подольчане, мы планируем возобновить сбор мусора в парке Талалихина, в частности, вдоль берега реки Пахра, пока позволяет погода. В крайний раз было собрано 30 мешков мусора. Итого за 10 встреч в течение месяца общими усилиями набрали 310 мешков с мусором и параллельно старались его сортировать. Ближайшие встречи: среда (8 января), пятница (10 января) и, возможно, один выходной день», - говорится в сообщении.

Сбор участников эко-субботников будут проходить в 11:00 у главного входа в парк. Принять участие смогут все желающие.