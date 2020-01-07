РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 янв. В храмах Королева в ночь на вторник прошли ночные богослужения в честь Рождества Христова, сообщила «РИАМО в Королеве» представитель пресс-службы городской администрации.

Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В Рождественскую ночь в храмах проходят торжественные богослужения.

«Во всех храмах Королева прошли рождественские литургии. Ночные богослужения сопровождались пением, прихожане дарили друг другу подарки», - сказала представитель.

Праздничные мероприятия прошли в храме Рождества Пресвятой Богородицы, Свято-Троицкая церкви, храме Преподобного Серафима Саровского, церкви Косьмы и Дамиана, храме Новомучеников и Исповедников Российских, Елизаветинском храме, храме Святителя Владимира и Митрополита Киевского и храме Преподобного Сергия Радонежского и мученика Валентина.