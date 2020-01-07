РИАМО - 7 янв. В результате возгорания бытовок в деревне Нестерово Раменского городского округа погибли шесть человек, общая площадь возгорания составила 240 квадратных метров, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Горели бытовки, общая площадь возгорания 240 метров. Во время проливки обнаружены тела шестерых человек» - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.

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