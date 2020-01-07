РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 янв. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила горожан с Рождеством Христовым и пожелала им мира и благополучия.

«С Рождеством Христовым. Мира, любви и благополучия. Помощи Божией во всех добрых делах», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

В храмах Красногорска в ночь на вторник прошли рождественские службы. В ряде церквей верующие могли поучаствовать в торжественной литургии, традиционно служба началась в 0:00.