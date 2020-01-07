В ночь на вторник православные христиане праздновали Рождество Христово, во всех храмах прошли праздничные литургии.
Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: празднование Рождества Христова в Московском регионе
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: празднование Рождества Христова в Московском регионе
На фото: верующие в храме Христа Спасителя в Москве перед началом Рождественского богослужения
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: празднование Рождества Христова в Московском регионе
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: празднование Рождества Христова в Московском регионе
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: празднование Рождества Христова в Московском регионе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: празднование Рождества Христова в Московском регионе
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: празднование Рождества Христова в Московском регионе
На фото: верующие в храме Христа Спасителя в Москве перед началом Рождественского богослужения
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: празднование Рождества Христова в Московском регионе
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: празднование Рождества Христова в Московском регионе
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: празднование Рождества Христова в Московском регионе
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: празднование Рождества Христова в Московском регионе
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