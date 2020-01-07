РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 янв. Божественную литургию провели во Владимирском храме в Мытищах по случаю 25-летия со дня возрождения прихода, ее возглавил епископ Петр Луховицкий, сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа.

«5 января по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия епископ Петр Луховицкий возглавил Божественную литургию в храме Владимирской иконы Божией Матери Богоявленского прихода деревни Бородино в связи с 25-летним юбилеем возрождения прихода. По окончании литургии епископ Петр передал участникам торжеств благословение митрополита Ювеналия и обратился к верующим с архипастырским словом», - говорится в сообщении.



Владыка вручил настоятелю Богоявленского прихода протоиерею Владиславу Дергачеву высокую Епархиальную награду - медаль «За просветительские труды» II степени.