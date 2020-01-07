РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 янв. Натуральные ели можно будет сдать на переработку в Мытищах с 15 января по 15 февраля, сообщил глава городского округа Виктор Азаров.

«С 15 января в Подмосковье будет дан старт экоакции «Подари вторую жизнь своей елке». В каждом городском округе откроют в среднем по два пункта приема, в которые натуральные ели можно будет сдать на переработку», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Адреса пунктов приема натуральных елей в Мытищах: улица Станционная, дом 1 корпус 2, Проектируемый проезд 4529.

Азаров отметил, что елки будут напрямую отправлены на вторичную переработку. Щепа пойдет в качестве удобрения для высадки новых деревьев в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» в 2020 году. Также из щепы будет изготовлена фанера для производства элементов детских игровых площадок.