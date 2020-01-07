РИАМО – 7 янв. Жителей и гостей столицы приглашают освоить новое хобби и весело провести время всей семьей на окружных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», где ежедневно проводят более 150 бесплатных мастер-классов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Опытные педагоги рассказывают и показывают, как приготовить традиционные рождественские угощения, помогают освоить разнообразные художественные техники и ремесла. Выбирайте наиболее понравившийся мастер-класс или ближайшую к дому площадку – и до встречи на занятиях», – говорится в сообщении.

С 16:00 до 18:45 по будням и с 13:00 до 18:45 по выходным бесплатные занятия ждут посетителей на площадках «Путешествия» на площади Славы, бульваре Дмитрия Донского, на Митинской, Святоозерской и Тимирязевской улицах, на улице Хачатуряна, в сквере у Гольяновского пруда, на Ленинградском шоссе (возле ТЦ «Метрополис»), на Сиреневом бульваре в Троицке, на площади Юности и в бульварной зоне 16-го микрорайона Зеленоград.

А на улицах Профсоюзной, Городецкой, Матвеевской и Перерва, а также на Ореховом бульваре поучаствовать в мастер-классах по будним дням можно с 15:00 до 18:30-19:00 (в зависимости от площадки), по выходным – с 12:00 до 18:30-19:00.

«Путешествие в Рождество» – самый масштабный зимний фестиваль Европы и самый популярный праздник «Московских сезонов». Он проходит с 13 декабря, множество площадок будут работать по 12 января.