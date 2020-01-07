РИАМО – 7 янв. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством, он заявил, что Русская православная церковь играет большую роль в укреплении нравственных основ общества, сообщает Газета.ru.

«Президент России отметил роль Русской православной церкви в укреплении духовно-нравственных основ общества, в сбережении исторического и культурного наследия, а также в воспитании молодежи», — говорится в сообщении.

По словам Путина, в Рождество множество людей в мире испытывают чувство приобщения к многовековым традициям.

Президент отметил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.