РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 янв. Со вторника на льду спорткомплекса «Арена Мытищи» можно покататься на коньках в рамках сеансов массового катания, сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа.

«Этой зимой в Мытищах, при установлении благоприятной погоды, будут залиты 19 катков. В любое время года встать на коньки можно на «Арене Мытищи», где регулярно организуются сеансы массовых катаний. Первый в 2020 году пройдет 7 января», - говорится в сообщении.

В Ледовом дворце покататься можно на основной арене. Новичкам помогут инструкторы, в аренду можно взять не только коньки, но и защитные элементы.

Сеансы длительностью один час пройдут с 16:00 до 21:00. По такому же графику катания будут организованы и 8 января.

Стоимость билетов составляет 300 рублей для взрослых и 150 рублей для детей до 7 лет. Уточнить наличие билетов на сеансы можно в кассе Ледового дворца и по телефону: 8(495)728-90-26.