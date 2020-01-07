РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поучаствовал в Рождественской литургии и поздравил прихожан храма с Рождеством Христовым, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В ночь на вторник в храме Преображения Господня подмосковных Люберец прошла праздничная литургия.

«Сегодня замечальный праздник - рождение Иисуса. Его рождение показало людям веру в счастье, в справедливость и добро. Рождество Христово - это праздник семейный. За словами добрыми должны быть добрые дела. Всех с праздником, в этот день хочу пожелать добра и благодати Божьей», - сказал Ружицкий.

После праздничной молитвы прихожане храма смогли причаститься.