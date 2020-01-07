РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. Огнеборцы Подольска ликвидировали возгорание в строении поселка Дубровицы, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«6 января в 12:16 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, поселок Дубровицы. В 13:01 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и шесть человек.