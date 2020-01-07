РИАМО (МЫТИЩИ) – 7 янв. Маленьких пациентов Мытищинской городской больницы в рамках праздничного мероприятия навестили Дед Мороз и Снегурочка, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

В детском неврологическом отделении МГКБ 6 января прошел праздник для маленьких пациентов. Поздравить детей пришли Дед Мороз и Снегурочка. Также на праздники присутствовали депутаты Совета депутатов городского округа Мытищи и члены партии «Единая Россия»: Андрей Гореликов, Валерий Янин, Юрий Гончарук, Николай Шпак.

«Мы пришли в нашу «Добрую комнату», и самые главные персонажи Нового года поздравили наших детей, кто по состоянию здоровья встретил праздник в больнице. Дети – наше будущее, и мы не можем в такую непростую для них и их родителей минуту оставить их без внимания. Добрые дела мы будем продолжать и впредь. Впереди много замечательных и светлых праздников», – отметил Гореликов.

Маленькие пациенты остались в восторге от интерактивного представления, забавных игр, а родители – от поздравления Дедушки Мороза. Ведь он пожелал самого главного – здоровья. Инициатором праздника стал председатель совета депутатов городского округа Мытищи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов.