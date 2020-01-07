РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 янв. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов поздравил жителей округа с Рождеством Христовым, он пожелал духовной радости и добра.

«С Рождеством Христовым! Мира, благополучия и счастья – каждой семье! Душам и сердцам нашим – света духовной радости, любви и добра», – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что во всех православных храмах Подольского благочиния в ночь с 6 на 7 января прошли праздничные богослужения.

«В кафедральном Троицком соборе служба началась в 1:00. По ее окончании, как и в прошлые годы, для удобства возвращения верующих домой были организованы автобусы от собора (со стороны улицы Февральской) в направлении Кутузова, Юбилейной площади и Силикатной», – пояснил Пестов.