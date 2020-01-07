РИАМО – 7 янв. Премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой Светланой посетили праздничное богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве, сообщает ТАСС.

Служба началась за час до полуночи, ее провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«В храме собралось несколько тысяч человек. Во время службы Дмитрий и Светлана Медведевы находились в окружении детей: мальчики - воспитанники православной гимназии, расположенной в Троице-Лыкове, девочки из приюта при Покровском женском монастыре», — говорится в сообщении.

Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.