РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают двух женщин, пропавших в Подольске 31 декабря, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти людей! В микрорайоне Климовск Подольска пропали Харида Фасхутдинова (79 лет) и Зимфира Фасхутдинова (54 года). 31 декабря 2019 года около 17:00 их видели в последний раз, с тех пор местонахождение неизвестно. Харида, возможно, потеряла память. Ее рост 150 сантиметров. Она худощавого телосложения, с седыми волосами и сероголубыми глазами. Была одета в удлиненный пуховик, темно-серые брюки, черные сапоги и бежевую шапку», - говорится в сообщении.

Зимфира также худощавого телосложения, с седыми короткими волосами и серо-голубыми глазами. Ее рост 150 сантиметров, и она нуждается в медицинской помощи.

«Всех, кто владеет какой-либо информации о их местонахождении, просим сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112», - поясняется в материале.