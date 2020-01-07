РИАМО – 7 янв. Комиссия Государственной думы по этике после новогодних каникул обсудит слова Владимира Жириновского, сказанные им на Красной площади во время раздачи денег прохожим, сообщает РИА Новости.

Жириновский вручал людям на Красной площади тысячные купюры со словами «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы».

«Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе», — сообщил глава комиссии Отари Аршба.

Жириновский активно посещал ярмарки и места народных гуляний. На Красной площади он успел раздать не только деньги, но и чебуреки, а также сувениры.