РИАМО - 7 янв. На северо-западе столицы около 50 человек эвакуировали из здания после короткого замыкания лампы в подвале, сообщается в официальном Twitter-аккаунте ГУ МЧС РФ по Москве.

«Улица Маршала Тухачевского, дом 18. Ликвидировано короткое замыкание лампы освещения в подвальном помещении на площади 0,5 квадратных метра. Порядка 50 человек из здания выведено на улицу в целях безопасности», — говорится в сообщении.

В происшествии никто не пострадал.

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