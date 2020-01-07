РИАМО - 7 янв. Тысячи верующих собрались в подмосковных храмах на рождественских богослужениях, праздничную службу в Новодевичьем монастыре провел митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, сообщается на официальной странице пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья в соцсети Instagram.

Митрополит Ювеналий по традиции провел рождественское богослужение в Успенском соборе Богородице-Смоленского Новодевичьего женского монастыря - Великое повечерие, Утреню и Божественную литургию святителя Василия Великого. Праздничная служба сопровождалась песнопениями женского хора.

«Я очень рад после совершения ночного богослужения в Новодевичьем монастыре горячо и сердечно приветствовать жителей Подмосковья. Поздравляю вас с Рождеством Христовым, с Новолетием! Желаю вам мирной счастливой жизни и призываю на всех вас благословение родившегося Господа», - сказал митрополит.

Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.