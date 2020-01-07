РИАМО - 7 янв. Слабый мороз с небольшим снегом ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, температура воздуха может опуститься до -6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве -3...-1, по области -6...-1 градус. Ветер юго-западный от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня немного понизится и составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность около 80%», - говорится в сообщении.

По словам синоптиков, повышенный фон атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«У них возможны головные боли, боли в области сердца. Повышенная влажность воздуха может вызвать обострения у тех, кто страдает заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких», - добавляется на сайте.